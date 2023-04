Mednarodna skupnost poziva h končanju spopadov v Sudanu

New York/Peking/Kartum, 16. aprila - Iz sveta se vrstijo pozivi k takojšnji prekinitvi ognja in nadaljevanju dialoga v Sudanu, kjer od sobote potekajo spopadi med vojsko in močnimi paravojaškimi enotami. K prekinitvi ognja in dialogu je strani pozval generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ameriški državni sekretar Antony Blinken pa je opozoril, da spopadi ogrožajo varnost civilistov.