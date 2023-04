V Sudanu izbruhnili spopadi med vojsko in paravojaškimi enotami

Kartum, 15. aprila - Na ulicah sudanske prestolnice Kartum so danes izbruhnili ostri spopadi med vojsko in paravojaškimi enotami Sil za hitro podporo (RSF). Spopadi se odvijajo predvsem v okolici vojaških oporišč v Kartumu. Pri RSF trdijo, da so prevzeli nadzor nad predsedniško palačo in tremi letališči, vojska pa njihove trditve zanika.