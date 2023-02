V Mjanmaru ob obletnici državnega udara potekajo tihi protesti

Yangon, 1. februarja - Ob drugi obletnici državnega udara v Mjanmaru, ki je strmoglavil vlado Aung San Suu Kyi, so današnji dan v znak tihega protesta v številnih krajih po državi zaznamovale prazne ulice in zaprte trgovine. Vladajoča vojaška hunta je medtem namignila, da bi lahko podaljšala izredne razmere in odložila nove volitve.