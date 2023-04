Razstava o Jožetu Brumnu v Mariboru združena z nagrajenci istoimenskega bienala

Maribor, 14. aprila - V Umetnostni galeriji Maribor bodo ob 19. uri odprli razstavo, posvečeno oblikovalcu Jožetu Brumnu. Pregledno in študijsko zasnovano razstavo z naslovom Jože Brumen, modernistični oblikovalec in umetniški erudit bo spremljala predstavitev nagrajencev lanskega, 10. bienala slovenskega oblikovanja Brumen. Na ogled bo do 18. junija.