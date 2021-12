V MAO razstava o oblikovalcu Jožetu Brumnu

Ljubljana, 16. decembra - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) bodo drevi odprli razstavo Jože Brumen, modernistični oblikovalec in umetniški erudit. Prva pregledna razstava opusa arhitekta, kiparja, pedagoga in enega najvplivnejših pionirjev slovenskega grafičnega oblikovanja Brumna združuje dela, nastala od zgodnjih 50. do prve polovice 90. let minulega stoletja.