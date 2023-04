Po Nedi Pagon poimenovana nova nagrada za urednike

Ljubljana, 14. aprila - Leta 2020 preminula Neda Pagon, ena največjih slovenskih intelektualk, bi v četrtek dopolnila 82. let. Ob obletnici rojstva sociologinje, filozofinje, prevajalke in publicistke, ki je bila dolgoletna urednica in soustanoviteljica založbe Studia Humanitatis, so se slednja, Bukla in Beletrina odločile, da ustanovijo nagrado, poimenovano po njej.