Leto 2020: Smrti pomembnejših slovenskih osebnosti na področju kulture

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 29. decembra - V letu 2020 se je poslovilo več slovenskih ustvarjalcev in tistih, ki so zaznamovali področje kulture in umetnosti. Na božični večer se je poslovil skladatelj zabavne glasbe in dirigent Mojmir Sepe, jeseni je preminila ena vodilnih slovenskih intelektualk Neda Pagon, spomladi pa akademik France Bernik in igralec Peter Musevski.