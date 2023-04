Delegacija z Danske predstavila svojo izkušnjo z zdravstveno reformo

Ljubljana, 14. aprila - Ljubljano so danes obiskali predstavniki danskega zdravstva, ki so predstavljali njihovo zdravstveno reformo. Ob dobrih izkušnjah z reorganizacijo bolnišnic in izobraževanjem večjega številka zdravnikov se trenutno soočajo z begom medicinskih sester iz bolnišnic. Minister Danijel Bešič Loredan meni, da se iz danske izkušnje lahko marsikaj naučimo.