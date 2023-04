V Osijeku pridržali osumljenca za zažig avtomobila sodnice

Osijek, 14. aprila - Pred preiskovalnega sodnika osiješkega županijskega sodišča so v četrtek zvečer privedli moškega, ki ga sumijo, da je zažgal avto sodnice Vlaste Šimenić Kovač, je poročala hrvaška nacionalna televizija HRT. Proti njemu so vložili kazensko ovadbo zaradi ogrožanja življenja in premoženja, za kar mu grozi do pet let zapora.