V središču Zagreba dva moška domnevno posilila 15-letnico

Zagreb, 16. avgusta - Dva moška sta minuli teden v enem od parkov v središču Zagreba posilila 15-letnico, je danes razkril hrvaški spletni portal Telegram. Na policiji so dogodek potrdili, zgodil pa se je 12. avgusta. Posilstva deklice sumijo 22-letnika in mladoletnika, še dva moška, 31-letnika in 30-letnika, pa sumijo tega, da sta se je dotikala po intimnih predelih.