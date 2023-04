Trump v New Yorku pričal v zvezi s poslovnimi goljufijami

New York, 14. aprila - Bivši ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek pod prisego več ur pričal na zaslišanju v New Yorku v civilni tožbi glede poslovnih goljufij. Newyorška generalna tožilka Letitia James nekdanjemu predsedniku, njegovemu podjetju in njegovim trem otrokom očita domnevno ponarejanje finančnih podatkov.