Trumpu teoretično grozi več kot 100 let zaporne kazni

New York, 5. aprila - Bivšemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu v primeru obsodbe za vseh 34 točk obtožnice, s katero se je seznanil po torkovi predaji sodišču na Manhattnu, grozi več kot 100 let zaporne kazni. Sicer ni verjetno, da bo sploh obsojen in tudi potem mu sodnik najverjetneje ne bo izrekel najvišje možne kazni.