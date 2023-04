V Cannesu bo za zlato palmo tekmovalo 19 filmov

Cannes, 13. aprila - Na 76. filmskem festivalu v Cannesu se bo za glavno nagrado zlata palma potegovalo 19 filmov. Izbor tudi tokrat ponuja stara in nova imena, svoje filme bo prvič v zgodovini predstavilo kar šest režiserk. Močno bo zastopana tudi hollywoodska produkcija, so na novinarski konferenci razkrili organizatorji. Festival bo potekal od 16. do 27. maja.