Na festivalu v Cannesu premierno peti del o Indiani Jonesu

Cannes, 4. aprila - Težko pričakovani novi film o neustrašnem arheologu Indiani Jonesu, ki ga je zadnjič odigral Harrison Ford, bodo premierno prikazali na filmskem festivalu v Cannesu, so v ponedeljek potrdili organizatorji. Film Indiana Jones and the Dial of Destiny, v katerem sta zaigrala še Phoebe Waller-Bridge in Antonio Banderas, je peti del filmske franšize.