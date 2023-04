V javni obravnavi osnutek slovenske vesoljske strategije do leta 2030

Ljubljana, 13. aprila - V javni obravnavi je osnutek slovenske vesoljske strategije do leta 2030, ki ga je pripravilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v sodelovanju s podjetjem SpaceTec Partners. Kot so poudarili na današnji predstavitvi v Ljubljani, je strategija med drugim pomemben korak na poti k polnopravnemu članstvu v Evropski vesoljski agenciji (Esa).