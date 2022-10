Slovenska vesoljska industrija se je predstavila tujim diplomatom

Vitanje, 4. oktobra - V Centru Noordung v Vitanju so danes v sklopu dogodka Business to Diplomacy slovenska podjetja in raziskovalne institucije s področja vesoljskih tehnologij predstavnikom tujih veleposlaništev ter slovenskim obrambnim atašejem in gospodarskim svetovalcem predstavljala slovenski vesoljski sektor in priložnosti za sodelovanje.