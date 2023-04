Delovna skupina DS za pripravo pokrajinske zakonodaje začela z delom

Ljubljana, 12. aprila - Delovna skupina Državnega sveta RS za pripravo pokrajinske zakonodaje se je danes sestala na svoji prvi seji. Člani skupine so se strinjali, da opravijo pogovore s poslanskimi skupinami in predstavniki združenj občin. Na tej podlagi se bodo potem odločali o časovnici in obsegu ponovnega vlaganja pokrajinske zakonodaje v proceduro.