Zdus in sindikat upokojencev pozivata vlado k izredni uskladitvi pokojnin za 3,5 odstotka

Ljubljana, 12. aprila - Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) in Sindikat upokojencev Slovenije sta na današnji novinarski konferenci pozvala vlado k izredni uskladitvi pokojnin za 3,5 odstotka in še dodatni odstotek uskladitve za upokojene do leta 2011. Takšen sklep je namreč sprejel svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz).