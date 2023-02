V sindikatu upokojencev poleg redne pričakujejo še dodatno in izredno uskladitev pokojnin

Ljubljana, 14. februarja - V Sindikatu upokojencev Slovenije so na novinarski konferenci poudarili, da jih člani in drugi upokojenci nenehno opozarjajo na težke razmere, v katerih živijo zaradi inflacije in rasti cen hrane. Od vlade poleg redne uskladitve pokojnin zato pričakujejo še dodatno uskladitev pokojnin v višini enega odstotka in izredno uskladitev za 4,4 odstotka.