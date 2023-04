Radiologi celjski bolnišnici vrnili več kot 17.000 evrov

Celje, 12. aprila - Radiologi, ki delajo v celjski bolnišnici in za katere je analiza njihovega lanskega osemmesečnega dela pokazala kršitve, saj so del storitev, ki so jih opravljali po podjemni pogodbi, opravili v rednem delovnem času, so celjski bolnišnici že vrnili skupno 17.403,43 evra neto neupravičeno zaračunanih honorarjev, so za STA pojasnili v bolnišnici.