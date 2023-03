Celjska bolnišnica: Do zamud pri radioloških izvidih prišlo zaradi sprememb pravnih podlag za delo zunaj rednega delovnega časa

Ljubljana, 9. marca - V bolnišnici Celje pojasnjujejo, da njihovi radiologi svoje delo ves čas opravljajo v skladu z normativi in obveznostmi iz pogodb o zaposlitvi. Zaradi sprememb pravnih podlag za dodatno delo zunaj rednega delovnega časa pa je konec lanskega leta prihajalo do krajših zamud pri pripravi in branju izvidov. Te so po zagotovilih bolnišnice odpravili.