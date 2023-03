SDS neuspešna s pobudo za zadržanje gradnje kanala C0

Ljubljana, 15. marca - Odbora DZ za notranje zadeve in za infrastrukturo sta na zahtevo poslanske skupine SDS danes razpravljala o dogajanju v zvezi z gradnjo kanala C0. V opoziciji so opozarjali, da gradnjo spremljajo nedopustne kršitve zakonodaje in človekovih pravic. Kritikam so se pridružili tudi v Levici, a SDS s pobudo za zadržanje gradnje kljub temu ni uspela.