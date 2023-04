Navalni naj bi bil znova resno bolan

Moskva, 12. aprila - Zaprti ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je spet resno bolan, je v torek sporočil njegov odvetnik in dodal, da je brez zdravljenja v dveh tednih izgubil osem kilogramov. V zaporu so ga v petek izpustili iz samice, v ponedeljek pa so ga tja kljub pritožbam njegovega odvetnika premestili za še 15 dni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.