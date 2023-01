Navalni zavrnitev ustrezne zdravstvene oskrbe označil za nov poskus umora

Moskva, 12. januarja - Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je v sredo opozoril, da so mu kljub simptomom gripe v zaporu zavrnili dostop do zdravstvene oskrbe. Skupaj s svojo odvetniško ekipo je to označil za nov poskus umora. Več sto ruskih zdravnikov pa je v oprtem pismu pozvalo oblasti, naj prenehajo mučiti Navalnega in mu zagotovijo ustrezno oskrbo.