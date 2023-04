Letošnji dogodek Pet minut za merjenja fakultete za elektrotehniko v znamenju magnetike

Ljubljana, 12. aprila - Osrednja tema današnjega dogodka Pet minut za merjenja, ki ga tudi letos prireja ljubljanska fakulteta za elektrotehniko, bo magnetika - področje, h kateremu so raziskovalci fakultete pomembno prispevali svoje znanje. Na dogodku bodo prikazali, kakšno vlogo je imela magnetika v preteklosti in kako se razvija danes, so sporočili s fakultete.