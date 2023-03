Na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko vzpostavili raziskovalno in testno okolje 5G

Ljubljana, 29. marca - V Laboratoriju za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so vzpostavili raziskovalno in testno okolje 5G, ki omogoča večje hitrosti prenosa podatkov, večjo zanesljivost ter energetsko učinkovitost. Pri tem so sodelovali s podjetji Huawei, S&T Iskratel, Telekom Slovenije, so sporočili s fakultete.