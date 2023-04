Na posvetu o Parkinsonovi bolezni izpostavili potrebo po celostni obravnavi in sistemski podpori

Ljubljana, 11. aprila - V Sloveniji se zavedamo dejanskega vpliva Parkinsonove bolezni na življenja bolnikov, njihovih bližnjih in tudi na celotno družbo, vendar to ni dovolj, so udeleženci ugotavljali na posvetu ob svetovnem dnevu Parkinsonove bolezni. Izpostavili so potrebo po celostni obravnavi bolnikov s to nevrološko boleznijo in sistemski podpori.