Ob svetovnem dnevu Parkinsonove bolezni pozivi k njeni prepoznavi kot najhitreje rastočem trendu obolelih

Ljubljana, 11. aprila - Ob svetovnem dnevu Parkinsonove bolezni evropska združenja bolnikov pozivajo politike, odločevalce in zdravstvene organizacije, naj priznajo gospodarski, družbeni in kulturni vpliv te neozdravljive bolezni ter jo prepoznajo kot v svetu najhitreje rastoče nevrološko stanje. V svetu je 9,4 milijona ljudi s to boleznijo, v Sloveniji okoli 9000.