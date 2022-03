Na Žužemberškem do boljše vodooskrbe in čistejših odpadnih voda

Žužemberk, 25. marca - Žužemberški svetniki so na četrtkovi izredni seji soglasno potrdili projekta Oskrba s pitno vodo Občine Žužemberk in Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Občini Žužemberk. Gre za občinsko sekundarno nadgrajevanje že končanega regijskega suhokranjskega vodovoda in projekt okrepitve priključenosti prebivalcev na odvajanje in čiščenje odpadne vode.