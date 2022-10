Muskov prevzem Twitterja v znamenju kaosa in zaskrbljenosti

New York, 29. oktobra - Prevzem družbe Twitter, ki ga je ta teden zaključil milijarder Elon Musk, se je začel z odpuščanji in kaosom ter grožnjami podjetij, da na istoimenskem družbenem omrežju ne bodo več oglaševali, če se bo nanj res lahko vrnil nekdanji ameriški predsednik Donald Trump. Razbohotile so se tudi objave s skrajnimi vsebinami.