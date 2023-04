Gorski reševalci z bivaka pod Skuto rešili štiri neustrezno opremljene tuje državljane

Kamnik, 10. aprila - Gorski reševalci so danes uspešno rešili štiri francoske državljane, ki so v nedeljo obtičali na bivaku pod Skuto, je za STA pojasnila Katarina Janjič iz Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS). Kot je povedala, so Francozi nepoškodovani, v gorah pa so bili brez ustrezne opreme, zato niso mogli sestopiti.