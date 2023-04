Planinci obtičali v bivaku pod Skuto, danes nadaljevanje reševalne akcije

Ljubljana, 10. aprila - V nedeljo so imeli gorski reševalci veliko dela. Uspešno so sklenili zahtevno reševanje gornikov, ki jih je pod Malo Mojstrovko odnesel plaz, s helikopterjem so se skušali prebiti tudi do planincev, ki so obtičali v bivaku pod Skuto, a jim ni uspelo in akcijo danes nadaljujejo, rešili pa so še dva planinca, ki sta zašla na Konjskem.