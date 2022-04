Nagrada vstajenje goriškemu literarnemu ustvarjalcu Janezu Povšetu

Trst, 12. aprila - Literarno nagrado vstajenje za leto 2021 prejme goriški literarni ustvarjalec in kulturni delavec Janez Povše za zbirko Tema in svetloba ter za življenjsko delo. Kot med drugim piše v utemeljitvi, je v njegovi poeziji razvidna bivanjska in religiozna tematika, ki se prepleta s sodobnim iskateljstvom. Podelitev nagrade bo 26. aprila v Trstu.

Povše je priznan kulturni delavec, vrsto let prisoten v slovenskem prostoru, saj piše pesmi, radijske in gledališke igre, razmišljanja in komentarje. Njegove pesmi segajo od tradicionalnih oblik do modernizma z izbrano metaforiko, iz katere se dovršeno zrcali globoka sporočilnost. V njegovem delu izstopa zvestoba slovenstvu in krščanskim vrednotam, je še zapisano v utemeljitvi nagrade.

O dobitniku 59. literarne nagrade vstajenje je odločala komisija v sestavi Neva Zaghet, Magda Jevnikar, Jadranka Cergol, Adrijan Pahor, Erika Jazbar, Nadia Roncelli in Marij Maver. Finančni del nagrade prispeva Zadružna kraška banka z Opčin.

Povše je zbirko Tema in svetloba izdal lani. Pesniško zbirko je izdala Goriška Mohorjeva družba in je izšla ob Povšetovi 80-letnici. Zbirka sloni vsebinsko na bipolarnih temeljih, na svetlobi in temi. Bipolarnost je prisotna tudi v slogu in strukturi pesmi, ki nimajo ne naslovov ne ločil, velika začetnica je prisotna samo na začetku prvega verza. Poezija izraža avtorjev odnos do časa in prostora ter njunega doživljanja. Nastale so v času pandemije covida-19, med letoma 2018 in 2019.