Na okrogli mizi poudarili pomen zgodnje obravnave Parkinsonove bolezni

Ljubljana, 8. aprila - Pred svetovnim dnevom Parkinsonove bolezni, ki ga bomo obeležili 11. aprila, so sogovorniki na okrogli mizi izpostavili pomen zgodnjega odkrivanja in zdravljenja te bolezni. Kot so pojasnili, na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana bolnike obravnavajo različni strokovnjaki z različnih področij, kar bolnikom nudi celovito in kakovostnejšo obravnavo.