Za preprečevanje gozdnih požarov 2,8 milijona evrov

Ljubljana, 7. aprila - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v današnjem uradnem listu objavilo okvirno 2,8 milijona evrov vreden razpis za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje infrastrukture za varstvo gozdov pred požari. Sredstva je med drugim mogoče pridobiti za gozdne ceste, poti in steze, protipožarne zidove ter pristajalna mesta za helikopterje.