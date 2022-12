Javna razprava o načrtu sanacije poškodovanih gozdov podaljšana

Ljubljana, 1. decembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podaljšalo javno razpravo o načrtu sanacije poškodovanih gozdov v požaru na Goriškem Krasu, ki bi se po prvotnih načrtih sklenila konec novembra. Zainteresirani lahko pripombe pošljejo še do vključno 13. decembra, so danes sporočili.