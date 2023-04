Strateški svet pri šolski prehrani za možnost izbire, ne uvajanje veganske prehrane

Ljubljana, 7. aprila - Strateški svet za prehrano ni napisal novih smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Recenzenti so predlagali možnost izbire med mešanim in rastlinskim obrokom, ne pa uvajanje veganske prehrane, so pojasnili v premierjevem kabinetu. Pri predlogu ne gre za ideološko opredeljevanje do različnih vzorcev prehranjevanja, so poudarili.