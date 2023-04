Hiša Franko med destinacijami za najboljše gurmanske oddihe v Evropi

Pulj, 8. aprila - Večkrat nagrajena slovenska restavracija Hiša Franko se je uvrstila na seznam najboljših destinacij za gurmanske oddihe v Evropi, ki so ga pripravili pri mediju National Geographic. Ob obisku Hiše Franko bralcem svetujejo še ogled doline Soče ter Vipavske doline in tamkajšnjih vinskih kleti, kot sta Posestvo Burja in Batič.