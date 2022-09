Ana Roš znova med najboljšimi kuharskimi mojstri sveta

Ljubljana, 20. septembra - Kuharska mojstrica Ana Roš se je znova uvrstila na lestvico desetih najboljših kuharskih mojstrov na svetu po izboru kulinaričnih poznavalcev The Best Chef Awards. Obenem je z devetim mestom najvišje rangirana ženska na lestvici, so za STA sporočili iz ekipe Hiše Franko.