Prenova brežiškega atletskega stadiona po načrtih

Brežice, 10. aprila - Prenova brežiškega atletskega stadiona, ki jo je tamkajšnja občina začela oktobra lani, teče po načrtih. Končati jo nameravajo do julija in takrat zagotoviti tudi uporabno dovoljenje. Prva od šestih in hkrati najobsežnejša prenovitvena faza bo stala nekaj več kot 900.000 evrov, celotna prenova pa 1,6 milijona evrov, so sporočili z brežiške občine.