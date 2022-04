Brežiški svetniki potrdili projekt prenove mestnega stadiona

Brežice, 24. aprila - Brežiški svetniki so na četrtkovi redni seji med drugim potrdili dokument identifikacije projekta in sklep o potrditvi naložbenega programa prenove atletskega stadiona v Brežicah. Končanje prenove v šestih korakih so predvideli do leta 2024. Stala naj bi 1,6 milijona evrov, pri čemer brežiška občina računa na razpis ministrstva za izobraževanje.