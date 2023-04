Škofje pri krizmenih mašah izpostavili pomen duhovništva kot posebnega daru

Ljubljana, 6. aprila - Ob začetku velikonočnega tridnevja so škofje danes dopoldne v stolnih cerkvah svojih škofij darovali krizmene maše, pri katerih so blagoslovili olje, ki ga skozi leto uporabljajo pri različnih obredih, in obnovili duhovniške zaobljube. V svojih pridigah so izpostavili pomen duhovniške službe, ki je po njihovem prepričanju poseben dar.