Študentske organizacije s projektom spodbujanja zdravega prehranjevanja

Ljubljana, 7. aprila - Študentske organizacije so ob današnjem svetovnem dnevu zdravja ponovno začele projekt Jem zdravo, študiram s polno paro! Z njim želijo mlade spodbujati k bolj zdravemu in trajnostnemu prehranjevanju, obenem pa naslavljajo prehransko draginjo, so danes sporočili iz Študentske organizacije Slovenije (ŠOS).