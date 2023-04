Letošnji svetovni dan zdravja v ospredje postavlja zmanjševanje neenakosti pri dostopu do zdravstvenih storitev

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 5. aprila - Letošnji svetovni dan zdravja, ki ga bomo obeležili v petek, s sloganom Zdravje za vse v ospredje postavlja pomen izboljšanja zdravja vseh in zmanjševanja neenakosti pri dostopu do zdravstvenih storitev. Pravica do zdravja je namreč osnovna človekova pravica, izpostavlja Svetovna zdravstvenega organizacija (WHO).