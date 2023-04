Na Izlakah obnovili mokrišče Mlaka

Zagorje ob Savi, 9. aprila - V sklopu gradnje kolesarske steze Zagorje-Orehovica so naravovarstveniki, Krajevna skupnost Izlake in Občina Zagorje ob Savi na Izlakah obnovili manjše mokrišče Mlaka ob nastajajoči kolesarski trasi. Prostovoljci so odstranili kosovne odpadke, ki se jih je nabralo kar precej, s stroji uredili vodni in kopenski habitat ter utrdili stezo za ogled.