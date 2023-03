V akciji na Cerkniškem jezeru pomagali že skoraj 6000 žabam

Cerknica, 21. marca - Na Cerkniškem jezeru so v okviru reševalne akcije v minulih dneh preko ceste pomagali že skoraj 6000 dvoživkam. Ob tem so v sodelovanju z upravljavcem regionalne ceste namestili dodatne prometne opozorilne znake in opozarjali voznike na dvoživke tudi preko regionalnega radia, so dan po svetovnem dnevu žab sporočili iz Notranjskega parka.