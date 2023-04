Vlada potrdila nacionalni program na področju drog za obdobje 2023-2030

Ljubljana, 6. aprila - Vlada je danes potrdila resolucijo o nacionalnem programu na področju drog za obdobje 2023-2030. Kot glavni cilj so v sporočilu po seji navedli krepitev preventivne dejavnosti in zgodnje intervencije, da bi zmanjšali število novih uporabnikov drog med mlajšo generacijo ter število prekrškov in kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami.