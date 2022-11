V javni razpravi osnutek nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2022-2030

Ljubljana, 18. novembra - V javni razpravi do 3. januarja je osnutek nacionalnega programa na področju prepovedanih drog za obdobje 2022-2030. V novem strateškem dokumentu je glavni poudarek namenjen celovitemu in uravnoteženemu razvoju vseh ukrepov, programov in aktivnosti, ki prispevajo k reševanju problematike prepovedanih drog, so navedli na ministrstvu za zdravje.