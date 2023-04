Sviz napoveduje možnost zbiranja podpisov za referendum v primeru sprejema novele zakona o zavodih

Ljubljana, 6. aprila - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) razmišlja o možnosti začetka zbiranja podpisov za zakonodajni referendum, če bi državni zbor sprejel vladni predlog novele zakona o zavodih. Kot so sporočili iz sindikata, nasprotujejo možnosti razreševanja vodstev vrtcev in šol mimo svetov zavodov.