Sindikalne centrale pozivajo k umiku novele zakona o zavodih iz zakonodajnega postopka

Ljubljana, 31. marca - V sindikalnih centralah pozivajo vlado, naj iz zakonodajnega postopka umakne predlog novele zakona o zavodih. Prepričani so namreč, da želi vlada s sprejetjem novele obiti in oslabiti svete zavodov in zmanjšati njihov vpliv pri razreševanju direktorjev zavodov, kar je po njihovem mnenju poskus grobe uzurpacije zavodov s strani politike.